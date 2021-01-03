04 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'dan Batuhan Karadeniz'e yakın takip

Fırtına'dan Batuhan'a yakın takip
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2021

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren 'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililer kadro rotasyonu için 'i düşünüyor.

Adı transferde ile anılan dün Instagram hesabından bordo-mavili kulübü takip etmeye başladı. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen şu anda ise 'da kariyerini sürdüren Batuhan rotasyonu genişletmek için düşünülüyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
'Av zamanı' başladı! O geldi ve... 'Av zamanı' başladı! O geldi ve...
Trabzonsporlu Pereira'dan mesaj var! Trabzonsporlu Pereira'dan mesaj var!
Usta yazarlar böyle değerlendirdi! Avcı'nın çözmesi gereken... Usta yazarlar böyle değerlendirdi! "Avcı'nın çözmesi gereken..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör