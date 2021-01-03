04 Ocak 2021, Pazartesi
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FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Koray, Aatıf, Jimmy, Sobiech
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Edgar, Marlon, Flavio, A. Parmak, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Karagümrük maçı 11'i
Trabzonspor geçen yılı Galatasaray yenilgisiyle tamamlamıştı. Bordo-mavililer 2021’in ilk mücadelesini Karagümrük’e karşı verecek. Hedef 3 puanı alarak yıla moralli giriş yapmak.
Süper Lig'de üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor rotasını Karagümrük maçına çevirdi. 2020 yılının son maçında Şenol Güneş Stadı'nda G.Saray'a 2-0 kaybeden bordo-mavililer bugün Vodafone Park'ta Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz Fırtınası'nın tek hedefi bugün 3 puanı alarak 2021'e moralli bir giriş yapmak. Trabzonspor böylece hem bu sezon İstanbul ekiplerine karşı aldığı 5 yenilgiye bir son vermeyi planlıyor hem de ligde yeniden yukarılara tırmanmak için yeni bir seri yakalamak istiyor. Fırtına'da bu önemli randevu öncesinde hastalığını atlatan Abdülkadir Ömür'den iyi haber gelmişti. Abdullah Avcı da son iki testi negatif çıkan ve takıma katılan 21 yaşındaki yıldızının adını bugünkü 11'e yazdı. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda bireysel yeteneklerine güvendiği Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'den ekstra sorumluluk almalarını istedi. Hücum hattında en uçta oynayacak Djaniny ile de bir görüşme yapan usta çalıştırıcı pozisyona girdiğinde çabuk karar vermesini mümkün olduğunda erken şut atmasını istedi. (Fotomaç)
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Koray, Aatıf, Jimmy, Sobiech
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Edgar, Marlon, Flavio, A. Parmak, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny
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