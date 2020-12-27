İkinci yarı Galatasaray için o kadar rahat geçti ki al gülüm-ver gülüm, pres yok, rakip rahatsız etmiyor ve bu arada da

yardımcı hakemin ofsayt diye kaldırdığı ama VAR ile düzeltilen Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Ömer Bayram'ın araya

bıraktığı topu Oğulcan güzel bir vuruşla gol yaptı.