01 Ocak 2021, Cuma
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Teklif edilen isimler arasında Bilal Başacıkoğlu ve Diabate yer alıyor. Gençlerbirliği'nin talep etmesi halinde yeni isimlerin de masaya getirilebileceği iletildi. Bu arada Berat Özdemir'in de Trabzonspor'un ilgisi dolayısıyla oldukça mutlu olduğu, milli takımdan arkadaşlarıyla da bu bilgiyi paylaştığı belirlendi. Trabzonspor'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Berat Özdemir ısrarı! İşte görüşme detayları...
Trabzonspor'da teknik heyet, Gençlerbirliği formasıyla bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Berat Özdemir için şartların zorlanmasını istedi. Görüşmeler sürüyor.
Trabzonspor'da ara transferde öncelikli isim netleşti. Bordo-mavili takım, Gençlerbirliği'nin orta sahadaki başarılı ismi Berak Özdemir'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Daha önce nabız yoklanan 22 yaşındaki oyuncu için istenilen 5 milyon euro'luk rakam yüksek bulunmuştu. Vazgeçilme noktasına gelinen bu transferde, teknik ekibin talebi doğrultusunda yeniden görüşmelere başlandı. Yönetim, istenilen bonservis rakamını daha makul seviyelere çekmeye çalışırken, Gençlerbirliği'ne takas önerisi de sundu
Teklif edilen isimler arasında Bilal Başacıkoğlu ve Diabate yer alıyor. Gençlerbirliği'nin talep etmesi halinde yeni isimlerin de masaya getirilebileceği iletildi. Bu arada Berat Özdemir'in de Trabzonspor'un ilgisi dolayısıyla oldukça mutlu olduğu, milli takımdan arkadaşlarıyla da bu bilgiyi paylaştığı belirlendi. Trabzonspor'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor. (Fotomaç)
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