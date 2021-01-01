01 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Berat Özdemir ısrarı! İşte görüşme detayları...

Fırtına'da Berat ısrarı! İşte görüşme detayları...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

'da teknik heyet, formasıyla bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan için şartların zorlanmasını istedi. Görüşmeler sürüyor.

'da ara transferde öncelikli isim netleşti. Bordo-mavili takım, 'nin orta sahadaki başarılı ismi 'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Daha önce nabız yoklanan 22 yaşındaki oyuncu için istenilen 5 milyon euro'luk rakam yüksek bulunmuştu. Vazgeçilme noktasına gelinen bu transferde, teknik ekibin talebi doğrultusunda yeniden görüşmelere başlandı. Yönetim, istenilen bonservis rakamını daha makul seviyelere çekmeye çalışırken, Gençlerbirliği'ne takas önerisi de sundu

Teklif edilen isimler arasında ve yer alıyor. Gençlerbirliği'nin talep etmesi halinde yeni isimlerin de masaya getirilebileceği iletildi. Bu arada 'in de Trabzonspor'un ilgisi dolayısıyla oldukça mutlu olduğu, milli takımdan arkadaşlarıyla da bu bilgiyi paylaştığı belirlendi. Trabzonspor'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor. (Fotomaç)
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