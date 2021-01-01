01 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan orta saha harekatı! Yıldız isimle temasa geçildi

Fırtına'dan orta saha harekatı! Yıldız isimle temasa geçildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala orta saha için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Fırtına, Abdullah Avcı'nın da çok istediği yıldız isimle temasa geçti.

'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan Bordo-Mavililer'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi. Karadeniz Fırtınası, Meksika temsilcisi Tigres'te forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli ön libero Guido Pizarro'nun peşinde. Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen Trabzon ilk görüşmede olumlu yanıt aldı. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Avrupa'da Sevilla'da forma giyen yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra bitirici paslarıyla tanınıyor. Abdullah Avcı da onun alınmasında oldukça ısrarcı. (Takvim)

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