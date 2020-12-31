Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde
Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla her geçen gün adından daha çok bahsettiren Uğurcan Çakır'a Avrupa devleri talip oldu. İşte detaylar...
Bordo-mavili ekipte Recep Onur Kıvrak'tan eldivenleri aldıktan sonra müthiş bir performans sergileyen Uğurcan Çakır kısa sürede büyük sıçrama yaptı.
Trabzonspor'un kalesini sağlama alan 24 yaşındaki kaleci Milli Takım'a kadar yükseldi.
Yaz transfer döneminde de İngiliz ve Fransız kulüplerini peşine taktı. Rennes'in 13 milyon euro'luk maksimum teklifi yeterli bulunmadı. Fırtına'da kalan Uğurcan'a devre arası transfer dönemi yaklaşırken yeni öneriler de gelmeye başladı.
EN DÜŞÜK BEKLENTİ 16 MİLYON EURO
Karadeniz ekibinin yönetimi Uğurcan Çakır için 20 milyon euro civarında bir rakam bekliyorlar. Bordo-mavililerin pazarlık sonucu en fazla 17 milyon Euro'ya düşebilecekleri belirtildi.
Arkasında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi iki iyi kalecinin beklemesi Trabzonspor'un Uğurcan'ı satışını kolaylaştırıyor. (Fotomaç)
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