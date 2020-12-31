Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

EN DÜŞÜK BEKLENTİ 16 MİLYON EURO

Karadeniz ekibinin yönetimi Uğurcan Çakır için 20 milyon euro civarında bir rakam bekliyorlar. Bordo-mavililerin pazarlık sonucu en fazla 17 milyon Euro'ya düşebilecekleri belirtildi.