31 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla her geçen gün adından daha çok bahsettiren Uğurcan Çakır'a Avrupa devleri talip oldu. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Bordo-mavili ekipte Recep 'tan eldivenleri aldıktan sonra müthiş bir performans sergileyen kısa sürede büyük sıçrama yaptı.

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

'un kalesini sağlama alan 24 yaşındaki kaleci 'a kadar yükseldi.

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

Yaz döneminde de İngiliz ve Fransız kulüplerini peşine taktı. Rennes'in 13 milyon euro'luk maksimum teklifi yeterli bulunmadı. Fırtına'da kalan Uğurcan'a devre arası transfer dönemi yaklaşırken yeni öneriler de gelmeye başladı.

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

'dan 'un haricinde iki İtalyan devi Roma ve İnter'in de başarılı eldiveni kadrolarına katmak için harekete geçtikleri kaydedildi.

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

EN DÜŞÜK BEKLENTİ 16 MİLYON EURO

ekibinin yönetimi için 20 milyon euro civarında bir rakam bekliyorlar. Bordo-mavililerin pazarlık sonucu en fazla 17 milyon Euro'ya düşebilecekleri belirtildi.

Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde

Arkasında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi iki iyi kalecinin beklemesi 'un Uğurcan'ı satışını kolaylaştırıyor. (Fotomaç)

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