31 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı forvet konusunda yönetimden flaş bir ismin alınmasını istedi. Bordo-mavililerde Afobe ve Djaniny'den istediği verimi alamayan teknik heyet gündemine yıldız golcüyü aldı. İşte o isim ve detaylar...

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan 'da hoca değişikliği takımı biraz kıpırdatmıştı.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Ancak da kadro kalitesinden fazla memnun değil. Önlerindeki döneminden başlayarak köklü bir değişim yapmaları gerektiğini yöneticilere iletmişti.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Özellikle hücumda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un sırtlandığı hücum hattı bu sene öksüz kaldı.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Benik Afobe, Djaniny Semedo beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili ekip de mecburen bir kez daha transfere sarıldı.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Gündemde kariyerini Alman 2. Lig ekibi Darmstadt'ta sürdüren da var.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

SIÇRAMA YAPACAK

'un Darmstadt ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu da kariyerinin bu bölümünde bir sıçrama yapmak istiyor.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Oyuncunun istekli oluşu 'un iştahını artırırken iş sezon sonuna bırakılmayacak. Yabancı kuralının değişmesi halinde Serdar'ın piyasasının yükseleceğini düşünen devi Ocak ayında tecrübeli forveti renklerine kazandırmayı planlıyor.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

Bordomavililer cüzi bir bonservis bedeliyle 'u etmeyi hedefliyor. Transfer komitesi kısa süre içinde resmi taşları başlatacak.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

TRABZONSPOR'U KİM İSTEMEZ Kİ

kariyerine 'da devam etmeye sıcak bakıyor. Öyle ki önceki demeçlerinde ekibine olası transferiyle ilgili soruya "Trabzonspor'u kim istemez ki" cevabını vermişti.

Trabzonspor'da gözler forvet transferinde! İşte o isim

GOLLERİ PEŞ PEŞE SIRALIYOR

, Darmstadt formasıyla yine müthiş bir sezon geçiriyor. 15 maçta 10 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. 1.90 boyundaki oyuncu hava toplarında çok etkin. Maç başı 2.3 şut atıyor. 0.6 gibi iyi bir dripling ortalaması var. (Fotomaç)

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