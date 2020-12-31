GOLLERİ PEŞ PEŞE SIRALIYOR

Serdar Dursun, Darmstadt formasıyla yine müthiş bir sezon geçiriyor. 15 maçta 10 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. 1.90 boyundaki oyuncu hava toplarında çok etkin. Maç başı 2.3 şut atıyor. 0.6 gibi iyi bir dripling ortalaması var. (Fotomaç)

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