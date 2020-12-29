29 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'den sevindirici haber!

Abdülkadir Ömür'den sevindirici haber!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2020

'da 'den geldi. Bordo-mavililerin genç yıldızının son testi negatife döndü.

'da hastalığı sebebiyle karantinada olan 'den geldi. İlk iki testi pozitif çıkan genç oyuncunun durumu negatife döndü. 21 yaşındaki oyuncuya bir test daha yapılacağı yine negatif çıkması durumunda takım arkadaşlarına katılabileceği öğrenildi. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da orta sahaya iki aday! Görüşmeler başladı Fırtına'da orta sahaya iki aday! Görüşmeler başladı
Trabzonspor'da büyük değişim! Avcı isimleri belirledi Trabzonspor'da büyük değişim! Avcı isimleri belirledi
Derbi sonrası suç duyurusu! Derbi sonrası suç duyurusu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör