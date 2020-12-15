15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Yoğun fikstür başladı

Yoğun fikstür başladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

, 3 Ocak’a kadar art arda birçok zorlu maça çıkacak.

Fırtına, cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı ve 0-0 sona eren maç ile birlikte yoğun fikstüre girdi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 'u konuk edecek bordo-mavililer, 3 gün sonra 19 Aralık'ta 13'üncü hafta mücadelesinde bu kez 'u ağırlayacak. 22 Aralık'ta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak , 26 Aralık'ta bu kez Şenol Güneş Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek ve yoğun fikstürün ardından bir hafta nefes alma fırsatı bulacak. Bordo-mavililer, bir haftalık aranın ardından ise bu kez 3 Ocak'ta 16'ncı hafta mücadelesinde İstanbul'da Karagümrük'e konuk olacak.
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