28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: O sözler Abdullah Avcı'ya değil

O sözler Avcı'ya değil
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Sosyal medyaya düşen sözleri ile ilgili 61saat’e konuşan Başkan Ağaoğlu “Benim sözümün muhatabı Avcı değil, yönetimdeki bir arkadaş” dedi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyaya düşen görüntülerle ilgili 61saat.com'a konuştu. "Uçak Acun'un uçağı değildi. Borusan'ın uçağıydı. Ayrıca benim söylediğim sözün muhatabı Abdullah Avcı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş. Onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor. G.Saray maçı sonrası da gelebilirler diye sohbet anında söylenmiş sözler. Avcı'ya değil" dedi. Konuşmaları sızdıranın kim olduğunu tahmin ettiğini de kaydeden Ağağoğlu, "Benim tahminim var ama çıkıp kendi açıklasın. Avcı'ya güveniyoruz. Newton'dan başarılı" dedi. (Fotomaç)
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