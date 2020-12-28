Sosyal medyaya düşen sözleri ile ilgili 61saat’e konuşan Başkan Ağaoğlu “Benim sözümün muhatabı Avcı değil, yönetimdeki bir arkadaş” dedi.

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Başkanı AhmetAğaoğlu, sosyalmedyaya düşen görüntülerleilgili 61saat.com'akonuştu. "Uçak Acun'unuçağı değildi. Borusan'ınuçağıydı. Ayrıca benimsöylediğim sözün muhatabıAbdullah Avcı değil.Yönetimdeki birkaç arkadaş.Onlar kadro dışıile ilgili önerilerle geliyor.G.Saray maçı sonrası dagelebilirler diye sohbetanında söylenmiş sözler.Avcı'ya değil" dedi. Konuşmalarısızdıranın kimolduğunu tahmin ettiğinide kaydeden Ağağoğlu,"Benim tahminim var amaçıkıp kendi açıklasın. Avcı'yagüveniyoruz. Newton'danbaşarılı" dedi. (Fotomaç)