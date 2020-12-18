Trabzonspor'da Vitor Hugo’nun buruk sevinci

Kupadan elenilmesi 2 gol atan Vitor Hugo'nun da sevincini yarım bıraktı. Brezilyalı stoper, Adana Demirspor karşısında 2 kafa golü atarken, bordo-mavili forma ile siftah yaptı.

Kupadan elenilmesi 2 gol atan Vitor Hugo'nun da sevincini yarım bıraktı. Brezilyalı stoper, Adana Demirspor karşısında 2 kafa golü atarken, bordo-mavili forma ile siftah yaptı. Hugo'nun performansının yükselmesi ise teknik heyeti gelecek maçlar adına sevindirdi. 29 yaşındaki stoper, gollerine gelecek maçlarda da devam etmeye çalışacağını söyledi.

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