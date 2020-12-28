28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ekuban'a yeni sözleşme!

Ekuban'a yeni sözleşme!
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

'da göstermiş olduğu performansla taraftarların vazgeçilmez ismi olan Ekuban'ın sözleşmesinde iyileştirme yapıldı. İşte detaylar...

'da iç transferde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Yıllık 750 bin euro kazanan Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban'a iyileştirme yapıldı. Ücretine 250 bin euro zam yapıldı ve 1 milyon euro'ya çıkartıldı. Ayrıca motive edici primler konulacağı da ifade edildi. (Fotomaç)
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