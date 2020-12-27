27 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı derbiyi izledi!

Yusuf Yazıcı derbiyi izledi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'dan 'nın takımına olan , Trabzonspor-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

'da ayrılarak 'e olan dün mücadeleyi tribünden takip etti. Gün içinde "Dedem" dediği Özkan Sümer'in mezarını ziyaret eden yıldız futbolcu ardından Stadı'na geçti. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili eski takım arkadaşlarına başarı diledi. 90 dakikayı yerinden takip etti. Trabzonspor'un maçı kaybetmesiyle üzüntü yaşadı. (Fotomaç)
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