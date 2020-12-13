Değişiklik yapmıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri 4 maçta toplam 20 oyuncu değişikliği hakkına sahip olmasına rağmen önemli bölümnü kullanmadı. Bordo- mavili çalıştırıcı, 4 karşılaşma sonunda 13 oyuncu değişikliği yaptı. Kalan 7 hakkını ise kullanmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri 4 maçta toplam 20 oyuncu değişikliği hakkına sahip olmasına rağmen önemli bölümnü kullanmadı. Bordo- mavili çalıştırıcı, 4 karşılaşma sonunda 13 oyuncu değişikliği yaptı. Kalan 7 hakkını ise kullanmadı. Avcı dünkü mücadelede de 3 değişiklik yapıp 2 hakkını kullanmadı. Deneyimli hoca devre arasında 4 transfer isteğini yönetime iletmişti.

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