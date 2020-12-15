15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Bir defa geçit verdi

Bir defa geçit verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

İlk 8 haftada 15 golle Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımlarından biri olan , son 4 haftada kalesinde sadece 1 gol gördü.

İlk 8 haftada 15 golle Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımlarından biri olan , son 4 haftada kalesinde sadece 1 gol gördü. Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo maçlarında gol yemezken, tek golü Demir Grup karşılaşmasında kalesinde gördü.
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