Trabzonspor derbi hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavili ekibin Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı idmandan öne çıkan detaylar şu şekilde...
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alan futbolcular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı katılmadı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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