23 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor derbi hazırlıklarına başladı

Trabzonspor derbi hazırlıklarına başladı
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 15. haftasında , sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavili ekibin yönetiminde yaptığı idmandan öne çıkan detaylar şu şekilde...

, 'in 15. haftasında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

, Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alan futbolcular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı katılmadı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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