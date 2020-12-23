Usta yazardan flaş yorum! "Bu bencil görüntüden bir an önce..."

Hatayspor'un baştan sona galibiyeti hak ettiği bir maçta Trabzonspor'un aldığı 3 puana iyinin kötüsü olarak bakılır. Çünkü bu kötü oyunla mağlup olabilirdi veya berabere de kalabilirdi. Ama bu oyun karşılığında 3 puan alması tabii ki bordo-mavililer adına iyi oldu. Bu galibiyetle motivasyonunu artırıp ilerideki haftalara daha net hedef koyacaktır.