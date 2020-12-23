Usta yazardan flaş yorum! "Bu bencil görüntüden bir an önce..."
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, zorlu Hatayspor deplasmanından Vitor Hugo'nun attığı gol ile 1-0 galip ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da bu mücadeleyi değerlendirdi. Usta yazar flaş ifadelere de yer verdi. İşte o yazı...
REHA KAPSAL - GÖVDESİZ!
Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkmadan çok üzücü bir haber aldı. Trabzonspor bir büyüğünü, evladını, sevdalısını, mert, dürüst birini, futbol aklını, entellektüel bir insanı, aynı zamanda esprileri, şakaları ve renkli kişiliğiyle bilinen Özkan Sümer'ini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun.
Bu üzücü haberden sonra Trabzonspor sevdalıların biraz yüzünün gülmesi için Hatayspor maçı daha da önem kazandı. Çünkü bordo-mavililer galip geldiğinde 20 puana ulaşıp üst sıralara doğru tırmanışını devam ettirecekti.
Bu teorideki düşünce sahada oyun olarak pratiğe dönüşmese de istediği sonucu alan bordo-mavililer kötü oynadıkları Hatayspor deplasmanından 3 puanı almasını bildiler.
Trabzonspor, Hatayspor'a karşı Uğurcan, Hugo ve Edgar İe'nin performansına bağlı oynadı. Neredeyse 3 kişi 11 kişiye karşı oynadı. Trabzonspor'un son haftalardaki formda oyuncusu Hugo'nun attığı gol kadar verdiği mesaj da önemliydi. Yabancı oyuncunun kalitesi saha içinde her zaman fark yaratır.
Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin performanslarıyla tabela yapacakları net ortada. Ama ikisi de çok bireysel oynuyorlar. Çok fazla bire bir zorluyorlar. Pas opsiyonları oluşsa bile şut atıyorlar. Bu bencil görüntüden bir an önce uzaklaşmaları gerekiyor. Takım için oynayan, geçen sezonki performanslarına dönmeleri gerek.
Bordo-mavililerin fiziksel olarak da ciddi sıkıntıları var. Oyuna tempo yapmakta zorlanıyorlar. Dayanıklılıkları kötü olduğundan şiddetli koşuları (tekrarlı sprint kalitesi) iyi değil. Bu da özellikle takımın topsuz oyununu ve oyuncuların daha çabuk hücuma çıkıp destek vermelerini etkiliyor.
Hatayspor'un baştan sona galibiyeti hak ettiği bir maçta Trabzonspor'un aldığı 3 puana iyinin kötüsü olarak bakılır. Çünkü bu kötü oyunla mağlup olabilirdi veya berabere de kalabilirdi. Ama bu oyun karşılığında 3 puan alması tabii ki bordo-mavililer adına iyi oldu. Bu galibiyetle motivasyonunu artırıp ilerideki haftalara daha net hedef koyacaktır.
Trabzonspor savunmada ve hücumda iyi işler yapmaya çalışan bir takım görüntüsünde. Ama hiç katkı sağlamayan savunma ve hücumda orta sahasıyla 'gövdesi olmayan' bir insan gibi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları