22 Aralık 2020, Salı

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Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından Vitor Hugo'dan gol sevincini sözleri!

Hugo'dan gol sevincini sözleri! İlk günden beri...
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Atakaş 'u Vitor Hugo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından deneyimli stoper, gol sevinci hakkında konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

'un 'u deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Vitor Hugo maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyun olarak istediklerini yapamamalarına rağmen kazandıklarını söyleyen Hugo, "Çok mutluyuz. Gol attım, takıma yardımcı oldum. Trabzonspor ailesi için zor bir gün. Yastayız. Özkan Sümer'i kaybettik. Onun için kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Saha içinde teknik olarak konuştuklarımızı yapamadık ama mücadele ruhunu gösterdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk. Bugünün tadını çıkaralım artık. Yarından itibaren yeni maça hazırlanmamız gerekiyor. 2 günde 1 maç oynuyoruz. Yavaş yavaş yorgunluğu hissediyoruz." dedi.

"İLK GÜNDEN BERİ GOL SEVİNCİM BU"

Öte yandan gol sevinci hakkında konuşan 29 yaşındaki stoper, "Brezilya'da oynamaya başladığımdan beri hep aynı sevinci yapıyorum. İlk günden beri gol sevincim bu. Sene boyunca bunu çok defa yapacağımı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Fırtına Hugo ile esti! haberin devamı

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