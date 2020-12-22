22 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da devrede savunmaya ‘Yedek’ takviye

Devrede savunmaya ‘Yedek’ takviye
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Teknik direktör da takımın en sorunsuz bölgesi olan savunma hattından oldukça memnun

Teknik direktör da takımın en sorunsuz bölgesi olan savunma hattından oldukça memnun. Deneyimli çalıştırıcı, genel olarak takım savunmasını güçlendirmeleri gerektiğini belirtirken isim bazında Pereira, Edgar, Hugo ve Marlon'un performansını yeterli buluyor. Avcı, devre arası transfer dönemiminde Edgar ve Hugo'nun yerine isim istemiyor. Sadece bu iki ismi yedekleyecek bir oyuncu kadroya katılabilir.
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