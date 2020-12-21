Abdullah Avcı: Pes etmek yok
Trabzonspor bu sezon ilk defa yenik duruma düştüğü bir karşılaşmayı çevirdi. 5. seferde bunu başaran Fırtına’da Abdullah Avcı “Bundan sonra pes etmek yok” dedi.
Karadeniz ekibi, bu sezon geri düştüğü maçları çevirmekte bir hayli zorlanıyordu. Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor mücadelelerinde skorda dezavantajlı duruma geçen Trabzonspor söz konusu karşılaşmaların hiçbirinden 3 puan çıkaramamıştı. 3'ünde yenilen bordo-mavililer sadece Alanyaspor ile berabere kalmıştı. Fırtına, bu kötü durumu Abdullah Avcı yönetiminde değiştirmeyi başardı.
Çaykur. Rizespor karşılaşmasında Milan Skoda'nın penaltı golüyle yenik duruma düşen Trabzonspor, Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo'nun golleriyle 2-1'i buldu, 90 dakikayı 3 puanla tamamladı. Trabzonspor bu geri dönüşü çok kritik bir maçta yakaladı. Art arda iki beraberliğin ardından bir puan kaybı daha istemeyen Fırtına müthiş bir mücadele ile maçı kazandı.
DOĞRU REAKSİYON
AVCI da maç sonunda oyuncularını tebrik etti. Deneyimli hoca "Yenik duruma düşmek tabii ki iyi bir şey değil ama reaksiyonunuz doğruydu. Bundan sonra asla pes etmek yok. Geri düşeriz, öne geçeriz, aynı disiplin ve mücadeleyi hep görmek istiyorum" dedi.
AVCI DOKUNUŞU
Trabzon, Avcı öncesi 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. 3 defa berabere kalan, 4 kez de yenilen FIrtına rakip ağları 10 defa sarsmıştı. 15 de gol yemişti. Avcı ile 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi. 5 gol attı, 2 gol yedi.
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