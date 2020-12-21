21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Hatay maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

'in 14. haftasında Salı günü saat 16.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, ve kafilede yer almadı.

'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak 'a gitti.

'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmasıyla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile saat 18.45 sıralarında Hatay'a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür, ve yer almadı.

Bordo-mavililerin Hatay kafilesinde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Edgar le, Campi, Vitor Hugo, Marlon, Faruk Can Genç, Pereira, Serkan Asan, Kamil , Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Sefa Kınalı, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny Semedo ve Benik Afobe yer aldı.

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