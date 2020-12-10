Trabzonspor'da Campi'ye talip çıktı

Devre arasında yolların ayrılacağı Gaston Campi'ye bir teklif daha geldi. Arjantinli stopere Brezilya kulübü Flamengo kanca attı.

Devre arasında yolların ayrılacağı Gaston Campi'ye bir teklif daha geldi. Arjantinli stopere Brezilya kulübü Flamengo kanca attı. Flamengo'nun düşük bir bonservis bedeliyle tecrübeli savunmacıyı renklerine katması bekleniyor.

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