10 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Campi'ye talip çıktı

Campi'ye talip çıktı
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Devre arasında yolların ayrılacağı Gaston Campi'ye bir teklif daha geldi. Arjantinli stopere Brezilya kulübü Flamengo kanca attı.

Devre arasında yolların ayrılacağı Gaston Campi'ye bir teklif daha geldi. Arjantinli stopere Brezilya kulübü Flamengo kanca attı. Flamengo'nun düşük bir bonservis bedeliyle tecrübeli savunmacıyı renklerine katması bekleniyor.

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