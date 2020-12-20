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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı

Uğurcan'ın penaltı isyanı
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Trabzon aleyhine çıkan karar sonrası çıldıran genç kaleci Uğurcan Çakır, “Hep aynı şey. Bedava penaltı çalınıyor” ifadesini kullandı.

Bordo-mavililerin yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, 'a verilen penaltı kararı sonrası çileden çıktı. Hakem Ali Şansalan'a tepki gösteren 24 yaşındaki kalecinin isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı oyuncu, "Bu kadar basit olmaz ya! Hep aynı şey hocam. Bedava penaltı çalınıyor" sözlerini sarfetti. Karşılaşmanın devre arasında ise hakemler soyunma odasının yolunu tutarken, protokol tribününden de tepkiler vardı. Trabzonsporlu yöneticiler, "Gördüğünü çal hakem. Hayatında böyle penaltı çaldın mı?" sözleriyle hakemlere serzenişte bulundu.
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