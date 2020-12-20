Trabzonspor'da Marlon’a tam puan

Karadeniz temsilcisiyle Süper Lig'de 10. sınavına çıkan Marlon, dün sahanın iyilerindendi. Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı futbolunun yanı sıra Djaniny'nin golünde de asisti yapan isimdi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Karadeniztemsilcisiyle Süper Lig'de 10. sınavına çıkan Marlon, dün sahanın iyilerindendi. Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı futbolunun yanı sıra Djaniny'nin golünde de asisti yapan isimdi. Trabzonspor'da ilk asistini yapan Brezilyalı futbolcu, savunmaya katkısının yanı sıra yaptığı bindirmelerle de hücuma büyük güç kattı.