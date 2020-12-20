20 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon’a tam puan

Marlon’a tam puan
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Karadeniz temsilcisiyle Süper Lig'de 10. sınavına çıkan Marlon, dün sahanın iyilerindendi. Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı futbolunun yanı sıra Djaniny'nin golünde de asisti yapan isimdi.

Karadeniz temsilcisiyle Süper Lig'de 10. sınavına çıkan Marlon, dün sahanın iyilerindendi. Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı futbolunun yanı sıra Djaniny'nin golünde de asisti yapan isimdi. Trabzonspor'da ilk asistini yapan Brezilyalı futbolcu, savunmaya katkısının yanı sıra yaptığı bindirmelerle de hücuma büyük güç kattı.
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