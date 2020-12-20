20 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira ve Afobe yetişemedi

Pereira ve Afobe yetişemedi
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Sakatlığı sebebiyle karşılaşmasını kaçıran Benik Afobe son antrenmanda kas ağrısı hissedince maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı sebebiyle karşılaşmasını kaçıran Benik Afobe son antrenmanda kas ağrısı hissedince maç kadrosuna alınmadı. Joao Pereira da yüklemeye bağlı ağrıları sebebiyle 'a karşı forma giyemedi.
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