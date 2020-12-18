18 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Rize maçının hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör yönetiminde 'nde antrenman gerçekleştirdi.

, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İki ekibi arasında Medical Park Stadı'nda 19 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


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