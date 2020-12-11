11 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ömür’ü yukarı çekmeliyiz

Ömür’ü yukarı çekmeliyiz
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Abdullah Avcı antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, "Abdülkadir Ömür gerçekten çok yetenekli, onun performansını yukarı çekmeliyiz. Özel program ile bunu yapabiliriz" yanıtını verdi. Abdülkadir bu sezon 11 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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