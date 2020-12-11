Ömür’ü yukarı çekmeliyiz

Abdullah Avcı antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

Abdullah Avcı antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, "Abdülkadir Ömür gerçekten çok yetenekli, onun performansını yukarı çekmeliyiz. Özel program ile bunu yapabiliriz" yanıtını verdi. Abdülkadir bu sezon 11 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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