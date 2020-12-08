Uğurcan Çakır fırsatı kaçıdı! Kale 2 maç sonra düştü
Trabzonspor, iki maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Uğurcan, Hakan Arslan’a engel olamadı; 96 hafta sonra ilki başarma şansı kaçtı.
Trabzonspor, iki maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Abdullah Avcı'nın gelişiyle savunma anlayışını değiştiren bordo-mavililer, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarını gol yemeden 1-0 kazanmıştı. Fırtına, Demir Grup Sivasspor maçında da gol yemeseydi 96 hafta aradan sonra üst üste 3 maçta kalesini kapatmış olacaktı. Ancak Hakan Arslan buna izin vermedi. 76'da altıpastan yapılan vuruşta Uğurcan'ın yapacak fazla bir şeyi yoktu. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk golünü yerken, 11 maçta kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 16'ya yükseldi.
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