08 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır fırsatı kaçıdı! Kale 2 maç sonra düştü

Uğurcan fırsatı kaçıdı! Kale 2 maç sonra düştü
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

, iki maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Uğurcan, ’a engel olamadı; 96 hafta sonra ilki başarma şansı kaçtı.

, iki maç aradan sonra kalesinde gol gördü. 'nın gelişiyle savunma anlayışını değiştiren bordo-mavililer, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarını gol yemeden 1-0 kazanmıştı. Fırtına, Demir Grup Sivasspor maçında da gol yemeseydi 96 hafta aradan sonra üst üste 3 maçta kalesini kapatmış olacaktı. Ancak buna izin vermedi. 76'da altıpastan yapılan vuruşta Uğurcan'ın yapacak fazla bir şeyi yoktu. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk golünü yerken, 11 maçta kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 16'ya yükseldi.

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