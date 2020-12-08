08 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı

Trabzonspor transfer haberi... Süper Lig'de 11. haftayı Sivasspor karşısında alınan 1 puanla kapatan Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer'in yeni teknik adamı Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yeni Uğurcan Çakır olarak nitelendirilen o isimle sözlşme imzalandı! İşte o isim ve detaylar...

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2020

'nın gelmesiyle beraber pozitif bir oynayan ve kalesini gole kapatmaktan bir hayli etkili olan , son olarak ile karşılaştı.

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı

Bordo mavililer, kıran kırana geçen mücadelden 1-1'lik eşitlikle ayrılsa da, oynanan iyi yüzleri güldürmeyi başardı.

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı

Bununla beraber 'da 'nın da gelmesiyle beraber genç yetenekler takıma kazandırılmaya başlanıldı.

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı

Bordo mavili kulübün altyapısında oynayan 17 yaşındaki , artık resmen Trabzonsporlu oldu.

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
, alt yapıdan çıkarttığı kalecisi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerde düzenlenen törene Hakan'ın annesi ve babası da katıldı.

Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı

Yeni olarak lanse edilen , şu anda U19 takımının aklesini koruyor. Öte yandan Hakan, 2003 doğumlu olması nedeniyle kendi jenereasyonunun hayli önünde gözüküyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor orta sahada varlık gösteremedi! "Trabzonspor orta sahada varlık gösteremedi!"
Uğurcan fırsatı kaçıdı! Kale 2 maç sonra düştü Uğurcan fırsatı kaçıdı! Kale 2 maç sonra düştü
Fırtına Sivas'a takıldı! Fırtına Sivas'a takıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör