Sözleşme imzalandı! İşte Trabzonspor'un yeni Uğurcan Çakır'ı
Trabzonspor transfer haberi... Süper Lig'de 11. haftayı Sivasspor karşısında alınan 1 puanla kapatan Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer'in yeni teknik adamı Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yeni Uğurcan Çakır olarak nitelendirilen o isimle sözlşme imzalandı! İşte o isim ve detaylar...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber pozitif bir futbol oynayan ve kalesini gole kapatmaktan bir hayli etkili olan Trabzonspor, son olarak Sivasspor ile karşılaştı.
Bordo mavililer, kıran kırana geçen mücadelden 1-1'lik eşitlikle ayrılsa da, oynanan iyi futbol yüzleri güldürmeyi başardı.
Bununla beraber Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da gelmesiyle beraber genç yetenekler takıma kazandırılmaya başlanıldı.
Bordo mavili kulübün altyapısında oynayan 17 yaşındaki Hakan Aydın, artık resmen Trabzonsporlu oldu.
RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor, alt yapıdan çıkarttığı kalecisi Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerde düzenlenen törene Hakan'ın annesi ve babası da katıldı.
Yeni Uğurcan Çakır olarak lanse edilen Hakan Aydın, şu anda Trabzonspor U19 takımının aklesini koruyor. Öte yandan Hakan, 2003 doğumlu olması nedeniyle kendi jenereasyonunun hayli önünde gözüküyor.
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