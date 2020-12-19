19 Aralık 2020, Cumartesi
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YEMİN ETTİLER
Bordo-mavili oyuncular da camiayı üzdüklerini belirterek Çaykur Rizespor maçından başlayarak bir an önce onları sevindirmek istediklerini belirttiler. Trabzonspor bugün komşusu Rize'yi mağlup ederek galibiyet serisinin startını vermeyi planlıyor. Saat 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Fırtına'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı hastalıkları sebebiyle Bilal Başacıkoğlu da performansları sebebiyle kadro dışı kalmıştı. (Fotomaç)
İŞTE TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, YUSUF, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE
Çayur Rizespor: GÖKHAN, SELİM, EMİR, MERİAH, MELNJAK, DONSAH, DOĞAN, MİCHALAK, BOLDRIN, FERNANDO, SKODA
Trabzonspor çıkış peşinde! İşte Rizespor maçı 11'i
Adana Demirspor’a yenilerek kupaya erken veda eden Trabzonspor dört elle lige sarıldı. Bordo-mavililer bugün ağırlayacağı Ç.Rize maçından başlayarak seri yakalamak istiyor.
Trabzonspor, Süper Lig'e kötü bir giriş yaptıktan sonra hoca değişikliğine gitmişti. Abdullah Avcı ile bir kıpırdanma yaşansa da ardından gelen iki beraberlik sonrası Karadeniz ekibi ana hedefine Türkiye Kupası'nı koymuştu. Ancak kupanın son şampiyona olan Fırtına evinde Adana Demirspor'a penaltılarla elenince büyük şok yaşamıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri şimdi gözlerini tamamen lige çevirdiler. Sezon sonuna kadar tek kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililer bir an önce seri yakalayarak zirve yarışına ortak olmak istiyor.
YEMİN ETTİLER
Bordo-mavili oyuncular da camiayı üzdüklerini belirterek Çaykur Rizespor maçından başlayarak bir an önce onları sevindirmek istediklerini belirttiler. Trabzonspor bugün komşusu Rize'yi mağlup ederek galibiyet serisinin startını vermeyi planlıyor. Saat 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Fırtına'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı hastalıkları sebebiyle Bilal Başacıkoğlu da performansları sebebiyle kadro dışı kalmıştı. (Fotomaç)
İŞTE TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, YUSUF, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE
Çayur Rizespor: GÖKHAN, SELİM, EMİR, MERİAH, MELNJAK, DONSAH, DOĞAN, MİCHALAK, BOLDRIN, FERNANDO, SKODA
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