12 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon kararı devre arası

Marlon kararı devre arası
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

, sol bek Marlon'u satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Alışma döneminde etkisiz kalan 23 yaşındaki futbolcu, 'nın gelişiyle beraber toparlandı. Avcı, Marlon hakkındaki kararı devre arası verecek.

, sol bek Marlon'u satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Alışma döneminde etkisiz kalan 23 yaşındaki futbolcu, 'nın gelişiyle beraber toparlandı. Avcı, Marlon hakkındaki kararı devre arası verecek. Performansını yükseltirse opsiyon devreye sokulacak. Bonservis bedeli 2 milyon euro.
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