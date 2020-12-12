12 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Salih Kavrazlı İstanbulspor’a doğru

Salih Kavrazlı İstanbulspor’a
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Trabzonspor'da teknik direktör 'nın kiralanabilir raporu verdiği Salih Kavrazlı'ya takım aranıyor. 18 yaşındaki oyuncunu Fırtına'nın efsane ismi Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor'a kiralanması gündemde.

Trabzonspor'da teknik direktör 'nın kiralanabilir raporu verdiği Salih Kavrazlı'ya takım aranıyor. 18 yaşındaki oyuncunu Fırtına'nın efsane ismi Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor'a kiralanması gündemde. Genç forvet ana mevkisi dışında her iki kanatta da görev yapabiliyor.
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