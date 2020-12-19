Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı! "Hep aynı şey"

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 36. dakikasında konuk takım lehine penaltı kararı verilirken, Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Penaltı golünden önce bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır ise çarpıcı sözler sarf etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor 13. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Çaykur Rizespor 36. dakikada Skoda'nın attığı penaltı gölü ile öne geçti.

Marlon'un rakibine yaptığı müdahale sonucunda hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN'DAN PENALTI TEPKİSİ!

Penaltı kararının ardından Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı kaleci, "Bu kadar basit olmaz ya. Hep aynı şey hocam! Bedava penaltı çalınıyor." sözleriyle itiraz etti.

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