14 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır duvarı!

Uğurcan Çakır duvarı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Kaleci Uğurcan Çakır, 'un iki galibiyet, iki beraberlikle sahadan ayrıldığı son dört lig maçında kalesinde sadece bir gol gördü.

Kaleci Uğurcan Çakır, 'un iki galibiyet, iki beraberlikle sahadan ayrıldığı son dört lig maçında kalesinde sadece bir gol gördü. Yıldız isim, aynı zamanda pas yüzdesiyle de dikkat çekti. Avcı'nın oyunu geriden kurma planına tam anlamıyla uyum sağlayan Uğurcan, yüzde 88'lik başarılı pas oranıyla mücadeleyi noktaladı. Uğurcan, Avcı öncesindeki sekiz lig maçında ise kalesinde tam 15 gol görmüştü.
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