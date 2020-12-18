Trabzonspor'da son 7 yılın en kötü performansı! İşte o istatistik
Lige iyi başlamayan, kupaya ise erken havlu atan Trabzonspor geçen sezonu mumla arıyor... Bordo-mavililerin bu sezonki kötü performansı rakamlara da yansıdı. İşte camianın huzurunu kaçıran o istatistikler...
Süper Lig'e kötü başlayan, geçen sezon kupayı kaldırdığı Ziraat Türkiye Kupası'na katıldığı ilk turda veda eden Trabzonspor, son 7 yılın en kötü performansını sergilerken, Sörloth'u mumlu arıyor. Sabah'ın derlediği habere göre; son 7 sezonun ilk 12 haftaları baz alındığında şut ve isabetli şut değerlerinde son sırada kalan bordo-mavililer, maç başına 9.91 şut ve 3.91 isabetli şut ortalaması yakalayıp, geçmişin gölgesinde kaldı. Geçen sezonun gol kralı Sörloth gidince şut karnesi yüzde 69, isabetli şut ise yüzde 74 düştü. 14,33 olan şut karnesi 9,91'e, isabetli karnesi ise 5,25'den 3,91'e geriledi.
10 GOL DAHA AZ ATTILAR
Takım şut karnesinde son 7 sezonun en kötüsü olurken, topladığı 14 puan ile sadece 12 puanlı 2016-17 sezonunu geride bırakabildi. Fırtına, geride kalan sezona göre 8 puan daha az toplarken, attığı gol sayısı da azaldı (10). Trabzonspor, attığı 13 golle sadece 7 golle kapattığı 2016-2017'yi geçebildi. Bordo-mavililer, yediği 16 golle de sadece 2015-16 ve 2016-17 sezonundan daha iyi performans ortaya koyabildi.
PASLAŞMADA EN İYİ İKİNCİ
Geride kalan 7 sezon üzerinden yapılan incelemede bordo mavili temsilcinin yüzde 49,5'lik topa sahip olma değeri de ilk 12 haftalar itibarıyla en kötü 2. performans oldu. Ekibin gelişim gösteren tek noktası pas karnesi olarak öne çıktı. Topa az sahip olmasına rağmen Trabzonspor yüzde 82,3'lük pas başarı yüzdesi ve 368,9'luk başarı pas performansıyla en iyi 2. karneye sahip.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları