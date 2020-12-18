18 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Lewis Baker özür diledi

Lewis Baker özür diledi
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

maçında normal sürenin sonunda kaçırdığı penaltıyla turun gitmesine sebep olan Lewis Baker, takım arkadaşlarından özür diledi. İngiliz orta saha soyunma odasında büyük üzüntü yaşarken, teknik heyet ve futbolcular kendisini teselli etti.

Adana Demirspor maçında normal sürenin sonunda kaçırdığı penaltıyla turun gitmesine sebep olan Lewis Baker, takım arkadaşlarından özür diledi. İngiliz orta saha soyunma odasında büyük üzüntü yaşarken, teknik heyet ve futbolcular kendisini teselli etti.

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