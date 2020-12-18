Trabzonspor'da Lewis Baker özür diledi

Adana Demirspor maçında normal sürenin sonunda kaçırdığı penaltıyla turun gitmesine sebep olan Lewis Baker, takım arkadaşlarından özür diledi. İngiliz orta saha soyunma odasında büyük üzüntü yaşarken, teknik heyet ve futbolcular kendisini teselli etti.

Adana Demirspor maçında normal sürenin sonunda kaçırdığı penaltıyla turun gitmesine sebep olan Lewis Baker, takım arkadaşlarından özür diledi. İngiliz orta saha soyunma odasında büyük üzüntü yaşarken, teknik heyet ve futbolcular kendisini teselli etti.

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