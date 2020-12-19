19 Aralık 2020, Cumartesi
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Vitor Hugo: Kupadan elendiğimiz için üzgünüm bu maçtan dersimizi aldık
Kupa maçında attığı 2 golle dikkat çeken Vitor Hugo elenmelerine üzüldüğünü söyledi. Brezilyalı stoper “Hatalarımızı gördük. Tekrarlamayacağız” dedi.
Trabzonspor'da kötü giden günlerdeki en güzel detay belki de Vitor Hugo. Sezon başında takıma katılan tecrübeli stoper formunu her geçen gün yükseltiyor. Bir yandan savunmayı toparlamaya çalışırken diğer taraftan da gollerini sıralıyor. Adana Demir ağlarını 2 defa sarsan 29 yaşındaki oyuncu, Brezilya basınına konuştu. Hugo "Bu iki golden çok memnunum. Tıpkı ketçap gibi, sıktığında bir anda her şey çıkıyor" dedi. Kupadan elendikleri için üzgün olduğunu belirterek "Bu maçtan dersimizi aldık. Gelecek haftalarda bunları tekrarlamamamız gerekiyor. Hataları düzeltmeli, bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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