19 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Vitor Hugo: Kupadan elendiğimiz için üzgünüm bu maçtan dersimizi aldık

Hugo'dan taraftara! Hatalarımız...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

Kupa maçında attığı 2 golle dikkat çeken elenmelerine üzüldüğünü söyledi. Brezilyalı stoper “Hatalarımızı gördük. Tekrarlamayacağız” dedi.

'da kötü giden günlerdeki en güzel detay belki de . Sezon başında takıma katılan tecrübeli stoper formunu her geçen gün yükseltiyor. Bir yandan savunmayı toparlamaya çalışırken diğer taraftan da gollerini sıralıyor. Adana Demir ağlarını 2 defa sarsan 29 yaşındaki oyuncu, basınına konuştu. Hugo "Bu iki golden çok memnunum. Tıpkı ketçap gibi, sıktığında bir anda her şey çıkıyor" dedi. Kupadan elendikleri için üzgün olduğunu belirterek "Bu maçtan dersimizi aldık. Gelecek haftalarda bunları tekrarlamamamız gerekiyor. Hataları düzeltmeli, bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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