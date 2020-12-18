Trabzonspor'da Edgar Ie'ye talip var

Yusuf Yazıcı'nın transferine karşılak Lille'in bonservisini verdiği Edgar Ie, performansıyla ilgi odağı oldu. Portekizli stoper için Fransız ekibi Etienne 2 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak Trabzon bu rakamı yetersiz buldu.

Yusuf Yazıcı'nın transferine karşılak Lille'in bonservisini verdiği Edgar Le, performansıyla ilgi odağı oldu. Portekizli stoper için Fransız ekibi Etienne 2 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak Trabzon bu rakamı yetersiz buldu. İtalyan ekiplerinin de radarında olan Edgar için sezon sonuna kadar beklenecek.

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