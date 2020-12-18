18 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor transfer haberleri: Serdar Dursun Trabzonspor'a mesajı verdi!

Serdar Dursun'dan Trabzonspor için yeşil ışık!
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Bundesliga 2’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ,Trabzonspor'a transferi için yeşil ışık yaktı. 13 maçta 9 gol atan gurbetçi forvet Serdar Dursun, "Kulüpler anlaşırsa Trabzonspor’a seve seve gelirim." ifadelerini kullandı.

Almanya 2. Ligi'nde geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir performans ortaya koyan (13 maç 9 gol/3 asist) , kulüpler anlaşırsa Trabzonspor'da oynayacağını söyledi. 29 yaşındaki santrfor, "Gelecek yaz serbest oyuncu statüsünde olacağım. Teklifler geliyor. Kulüpler anlaşırsa ve iyi bir proje olursa tabii ki değerlendiririm. Fanatik bir Trabzonsporlu yakınım var. Trabzon basınında benimle ilgili haber çıktığında beni arıyor, soruyor. Artık gel diyor (gülerek). Tabii ki Trabzonspor büyük bir camia. İyi bir hocaları ve güzel statları var. Her oyuncu Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak ister" dedi.

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