17 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Vitor Hugo da yetmedi

Hugo da yetmedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

Fırtına'da hücum oyuncuları etkisiz kalınca golleri Vitor Hugo attı. 2 defa öne geçerken, Brezilyalı stoper 2 golüyle skoru dengeledi.

Fırtına'da hücum oyuncuları etkisiz kalınca golleri Vitor Hugo attı. 2 defa öne geçerken, Brezilyalı stoper 2 golüyle skoru dengeledi. Savunmada da büyük savaş veren tecrübeli oyuncunun çabası yeterli olmadı. Penaltılara giden maçta o da kaleci Vedat Karakuş'a takıldı. Mücadele sonunda arkadaşları onu teselli etti.

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