16 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak

Ara transfer döneminde forvet hattındaki sorunu çözmek isteyen Trabzonspor, transferi için bir süredir uğraş verdiği Danimarkalı golcü Kasper Junker'in transferi için oyuncunun menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

Forvet hattındaki problemi çözmek için yoğun bir mesai harcayan yönetimi Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Danimarkalı golcü için düğmeye basmıştı.

Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak

Teklifi oyuncunun menajeri Christian Bysted Christensen de doğrulamış, " 'i istiyor. Ciddiler. Ancak başka isteyen Türk takımları da var" açıklamasını yapmıştı.

Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak

Gelen son bilgilere göre Bordo-Mavili kurmaylar Junker'in menajeriyle büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak Bodo Glimt'in 600 bin Euro'ya aldığı 26 yaşında ve 1.86 boyundaki Junker için 1 milyon Euro istedi.

Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak

Takvim'in haberine göre; Trabzonsporlu yetkilier fiyatı aşağıya çekmek istiyor. aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel'i de kadrosuna katmayı hedefliyor.

Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak

YENİ SÖRLOTH OLACAK

Norveç Ligi'nde Bodo Glimt formasıyla 26 gol atıp ve 10 asist yaparak istatistikleri altüst eden 'in Danimarka Milli Takımı'na çağrılması bekleniyor. Junker, forvet hattında Sörloth'un yokluğunu doldurabilecek potansiyele sahip.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Son şampiyon sahne alıyor! İşte muhtemel 11'ler Son şampiyon sahne alıyor! İşte muhtemel 11'ler
Edgar Ie'ye sürpriz talip! İşte istenen rakam Edgar Ie'ye sürpriz talip! İşte istenen rakam
Trabzonspor'da 2 pozitif vaka! Trabzonspor'da 2 pozitif vaka!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör