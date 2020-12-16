Trabzonspor'dan Kasper Junker bombası! Yeni Sörloth olacak
Ara transfer döneminde forvet hattındaki sorunu çözmek isteyen Trabzonspor, transferi için bir süredir uğraş verdiği Danimarkalı golcü Kasper Junker'in transferi için oyuncunun menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Forvet hattındaki problemi çözmek için yoğun bir mesai harcayan Trabzonspor yönetimi Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Danimarkalı golcü Kasper Junker için düğmeye basmıştı.
Teklifi oyuncunun menajeri Christian Bysted Christensen de doğrulamış, "Trabzonspor Kasper Junker'i istiyor. Ciddiler. Ancak başka isteyen Türk takımları da var" açıklamasını yapmıştı.
Gelen son bilgilere göre Bordo-Mavili kurmaylar Junker'in menajeriyle büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak Bodo Glimt'in 600 bin Euro'ya aldığı 26 yaşında ve 1.86 boyundaki Junker için 1 milyon Euro istedi.
Takvim'in haberine göre; Trabzonsporlu yetkilier fiyatı aşağıya çekmek istiyor. Trabzonspor aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel'i de kadrosuna katmayı hedefliyor.
YENİ SÖRLOTH OLACAK
Norveç Ligi'nde Bodo Glimt formasıyla 26 gol atıp ve 10 asist yaparak istatistikleri altüst eden Kasper Junker'in Danimarka Milli Takımı'na çağrılması bekleniyor. Junker, forvet hattında Sörloth'un yokluğunu doldurabilecek potansiyele sahip.
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