16 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler

Son şampiyon sahne alıyor! İşte muhtemel 11'ler
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

'nın son sahibi , 5. Tur'da 'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, tarihinin 10. Türkiye Kupası serüvenine bugün start veriyor. ekibi, 1. Lig’in güçlü temsilcisiyle tur mücadelesi verecek. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, Türkiye'nin dört bir yanını sardı... Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren bordo-mavililer bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. devinin, 10. kupa hedefiyle çıkacağı serüven bugün başlıyor. ve öğrencileri, sahalarında 1. Lig'in güçlü temsilcisi 'u konuk edecek. Mücadele 18.15'te başlayacak. Tek karşılaşma üzerinden oynanacağı için heyecan dorukta olacak.

KARMA KADRO ÇIKACAK

'da teknik direktör Abdullah Avcı yoğun fikstürde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı maç ritmi yakalamasını istediği oyuncular haricinde, formlarının yükselmesini istediği isimler, gençler ve ilk 11'den bazı öğrencilerinden bir karma yaparak sahaya sürecek. Usta çalıştırıcı böylece hem oyuncularını gelecek maçlara hazırlarken diğer taraftan da Adana Demirspor'u devirerek turu geçmeyi planlıyor. Abdullah Avcı turu geçerek camiaya moral vermek istediklerini iletti.

DEV RANDEVU A SPOR'DA

Türkiye'nin kupasında Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadeleyi A SPOR naklen ekranlara getirecek. Karşılaşma öncesi tüm haberler, maç sonundaki tüm detaylar da A SPOR ekranlarında olacak.

12 YIL SONRA YENİDEN

Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra birbirlerine rakip oluyor. İki ekip son olarak 9 Ocak 2008'de Adana'da kupa maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 1-0 galip bitirmişti.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Bilal, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Adana Demirspor: Zubas, Süleyman, Talha, Rassoul, Mehmet, Hasan, Sinan, Traore, Mehmet Akyüz, Yunus, Dibba

Avcı'dan öğrencilerine uyarı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan Junker bombası! Yeni Sörloth olacak Fırtına'dan Junker bombası! Yeni Sörloth olacak
Edgar Ie'ye sürpriz talip! İşte istenen rakam Edgar Ie'ye sürpriz talip! İşte istenen rakam
Trabzonspor'da 2 pozitif vaka! Trabzonspor'da 2 pozitif vaka!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör