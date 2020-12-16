Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Trabzonspor, 5. Tur'da Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, tarihinin 10. Türkiye Kupası serüvenine bugün start veriyor. Karadeniz ekibi, TFF 1. Lig’in güçlü temsilcisiyle tur mücadelesi verecek. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, Türkiye'nin dört bir yanını sardı... Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren bordo-mavililer bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Karadeniz devinin, 10. kupa hedefiyle çıkacağı serüven bugün başlıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, sahalarında TFF 1. Lig'in güçlü temsilcisi Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele 18.15'te başlayacak. Tek karşılaşma üzerinden oynanacağı için heyecan dorukta olacak.
KARMA KADRO ÇIKACAK
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yoğun fikstürde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı maç ritmi yakalamasını istediği oyuncular haricinde, formlarının yükselmesini istediği isimler, gençler ve ilk 11'den bazı öğrencilerinden bir karma yaparak sahaya sürecek. Usta çalıştırıcı böylece hem oyuncularını gelecek maçlara hazırlarken diğer taraftan da Adana Demirspor'u devirerek turu geçmeyi planlıyor. Abdullah Avcı turu geçerek camiaya moral vermek istediklerini iletti.
DEV RANDEVU A SPOR'DA
Türkiye'nin kupasında Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadeleyi A SPOR naklen ekranlara getirecek. Karşılaşma öncesi tüm haberler, maç sonundaki tüm detaylar da A SPOR ekranlarında olacak.
12 YIL SONRA YENİDEN
Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra birbirlerine rakip oluyor. İki ekip son olarak 9 Ocak 2008'de Adana'da kupa maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 1-0 galip bitirmişti.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Bilal, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe
Adana Demirspor: Zubas, Süleyman, Talha, Rassoul, Mehmet, Hasan, Sinan, Traore, Mehmet Akyüz, Yunus, Dibba
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