16 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan öğrencilerine uyarı

Avcı'dan öğrencilerine uyarı
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Fırtına'da , ile oynayacakları maç öncesi öğrencilerini uyardı.

Fırtına'da , ile oynayacakları maç öncesi öğrencilerini uyardı. Deneyimli çalıştırıcı "Unutmayın bu bir final maçı sayılır. Kazanırsak yola devam ederiz, kaybedersek eleniriz ve biter. Bu yüzden tam konsantrasyon istiyorum. Bu bilinçle sahada olun" diye konuştu. Abdullah Avcı şunları söyledi: "Ligde beklentilerin uzağındayız ama toparlanacağız. Yeni bir maratona başlıyoruz. kupalar kazanmaya alışkın bir kulüp. Biz de bunu devam ettirmek istiyoru."
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