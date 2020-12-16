16 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme hırsla çalışıyor

Nwakaeme hırsla çalışıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Sezona istediği gibi başlayamayan , ile bir görüşme yaptı.

Sezona istediği gibi başlayamayan , ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkaağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.
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