16 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Livaja'dan Trabzonspor'a kötü haber

Livaja'dan kötü haber
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

'un listesinde üst sıralarda yer alan 'dan gelen haberler iyi değil. javascript:;

'un listesinde üst sıralarda yer alan 'dan gelen haberler iyi değil. Hırvat santraforun kontratı sezon sonu bitiyordu. Fırtına da bu fırsatı değerlendirmek istiyordu ancak Yunan gazeteci Giannis Chorianoupoulos'un iddiasına göre Livaja, AEK ile 3 veya 4 yıl sözleşme imzalayacak.
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