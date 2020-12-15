15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor sil baştan

Trabzonspor sil baştan
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Transferde tek yetkili olan , 0-0 biten maçı sonrası mesajı çok net bir şekilde verdi. “Oyun ve oyuncu eksiklerimiz var” diyen Avcı, neşteri vuracak.

Süper Lig'in 12. haftasında ile deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör da transferi işaret etti. Oyuncuları için "Kötü oynama haklarını kullandılar" yorumunu yapan tecrübeli hoca, soyunma odasında da oynanan futbolun çok daha gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hiçbir şekilde oyundan memnun olmadığını belirten başarılı çalıştırıcının, yöneticilere "Transfer olmazsa olmazımız. Temposuz, sahada ne yaptığı belli olmayan, birbirinden kopuk oynayan bir vardı. Bu nedenle devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ihtiyacımız olan transferlerle ikinci yarıya başlamalıyız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

AVCI İLE 8 PUAN

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde BB Erzurumspor ve MKE A.Gücü'nü 1-0'lık sonuçlarla mağlup ettikten sonra evinde DG ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgiyle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, milli maç arasında takımın başına getirilen Avcı ile daha fazla puan elde etti. Trabzonspor, Avcı yönetiminde aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek maç başına 2 puan ortalaması yakalarken, ligde de 14 puanla 14. sırada yer aldı.

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