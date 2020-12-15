15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Flavio kupaya

Flavio kupaya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Flavio, sonrası kulübeye hapsoldu. Brezilyalı orta saha, Erzurum ve A.Gücü karşılaşmalarında sonradan oyuna girdi.

Flavio, sonrası kulübeye hapsoldu. Brezilyalı orta saha, Erzurum ve A.Gücü karşılaşmalarında sonradan oyuna girdi. 24 yaşındaki futbolcu, son 2 haftadaki Sivas ve maçlarında ise süre alamadı. Merkezdeki ikilide Abdulkadir Parmak ve Baker'ı istikrarlı olarak oynatan Avcı, kupada Flavio'yu görevlendirmeyi planlıyor.
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