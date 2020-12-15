15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Dört forvet Sörloth’u yakalayamadı

Dört forvet Sörloth’u yakalayamadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Sezon başında Sörloth ile yollarını ayıran bordo-mavililerde alınan Afobe, Djaniny ve Plaza ile mevcut kadroda yer alan Ekuban gol yollarında beklenen katkıyı sağlayamadı.

Sezon başında Sörloth ile yollarını ayıran bordo-mavililerde alınan Afobe, Djaniny ve Plaza ile mevcut kadroda yer alan Ekuban gol yollarında beklenen katkıyı sağlayamadı. 11 maçta forma giyen Afobe 3 gol, 6 karşılaşmada görev alan Ekuban 2 gol atarken, Djaniny ile Plaza ise siftah yapamadı. Sörloth ise geçen sezon ilk 12 haftada 7 gol ve 4 asistle 11 gole katkıda bulunmuştu.
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