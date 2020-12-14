14 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme Rize'ye yetişecek

Nwakaeme Rize'ye yetişecek
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Sakatlığı nedeniyle sınavından sonra deplasmanında da forma giymeyen Nwakaeme'nin cumartesi günü Süper Lig'deki maçına yetiştirileceği ifade edildi.

Sakatlığı nedeniyle sınavından sonra deplasmanında da forma giymeyen Nwakaeme'nin cumartesi günü Süper Lig'deki maçına yetiştirileceği ifade edildi. Teknik direktör 'nın 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın sakatlığının geçmesine rağmen fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle Kayseri maçında riske etmediği, aynı şekilde Semedo'nun da Rize karşılaşmasına kadar oynayacak duruma geleceği belirtildi.
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