14 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Stoper ve kaleye tam not

Stoper ve kaleye tam not
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Takımın son haftalarda kalesini gole kapatmasında kaleci Uğurcan ve önünde oynayan stoperler Edgar ve Vitor Hugo'nun performansı ��nemli rol oynadı.

Takımın son haftalarda kalesini gole kapatmasında kaleci Uğurcan ve önünde oynayan stoperler Edgar ve Vitor Hugo'nun performansı önemli rol oynadı. Rakip takımlara kritik pozisyonlar verilse de bu oyuncuların kilit müdahaleleri skorun değişmemesinde etkili olurken teknik ekibin de yönetime sunduğu raporda buna vurgu yaptığı ve kale mevkiinin ve stoper hattının yeterli ve başarılı olduğunu belirttiği öğrenildi.
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