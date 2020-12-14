Stoper ve kaleye tam not

Takımın son haftalarda kalesini gole kapatmasında kaleci Uğurcan ve önünde oynayan stoperler Edgar ve Vitor Hugo'nun performansı ��nemli rol oynadı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Takımınson haftalarda kalesini gole kapatmasında kaleci Uğurcan ve önünde oynayan stoperler Edgar ve Vitor Hugo'nun performansı önemli rol oynadı. Rakip takımlara kritik pozisyonlar verilse de bu oyuncuların kilit müdahaleleri skorun değişmemesinde etkili olurken teknik ekibin de yönetime sunduğu raporda buna vurgu yaptığı ve kale mevkiinin ve stoper hattının yeterli ve başarılı olduğunu belirttiği öğrenildi.